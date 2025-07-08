Жители массово отравились водой в пяти населенных пунктах Дагестана

В Республике Дагестан произошли массовые случаи отравления среди жителей пяти населенных пунктов Магарамкентского района. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
Ночью 7 июля стало известно о множественных случаях кишечной инфекции среди жителей населенных пунктов Верхний Тагиркент, Магарамкент, Гапцах, Куйсун и Гиляр. По предварительной информации, инфекция передавалась через воду.
В этих населенных пунктах работают специалисты Роспотребнадзора. Они проводят отбор проб воды и биоматериала от пострадавших. Также осуществляется комплекс противоэпидемических мероприятий, который локализует очаг в пределах инкубационного периода, сказано в Telegram-канале ведомства.
11 человек отравились едой из общепита во время тура по Гунибскому району Дагестана, сообщили 6 июля в региональном управлении Роспотребнадзора. Деятельность двух заведений временно приостановили.
В ведомстве сообщили, что для выявления точных причин передачи инфекции проводится лабораторное исследование проб пищи, смывов с поверхностей и образцов питьевой воды, отобранных в кафе.