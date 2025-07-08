Жители массово отравились водой в пяти населенных пунктах Дагестана

В этих населенных пунктах работают специалисты Роспотребнадзора. Они проводят отбор проб воды и биоматериала от пострадавших. Также осуществляется комплекс противоэпидемических мероприятий, который локализует очаг в пределах инкубационного периода, сказано в Telegram-канале ведомства.