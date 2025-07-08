У берегов Индии произошел взрыв на танкере

«Около 13:05 по местному времени находившееся рядом судно Team Focus зафиксировало взрыв на борту Fulda во время дегазационных работ», — уточняется в публикации PortNews. Танкер Fulda, которому 26 лет, отправился из порта Кандла в Оман, в порт Сохар, в 11:00 по индийскому времени и уже через два часа после выхода из порта на борту произошла аварийная ситуация.