В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

«Девятого мая подозреваемый был задержан, в тот же день ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 30 пункту “а” части 2 статьи 205 УК РФ (подготовка к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору — ред.)», — сказано в документе.
Защита попыталась оспорить арест, но Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу.
Ранее сообщалось о задержании нескольких обвиняемых в подготовке терактов в России на 9 мая. Так, в Калининграде мужчина сознался, что украинские кураторы обещали ему 205 тысяч долларов за подрыв взрывного устройства на маршруте следования парадной колонны военнослужащих. В городе Вышний Волочек задержаны двое россиян 2008 и 2011 годов рождения, которые по заданию украинского куратора в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне готовили поджог одного из зданий министерства обороны России. Несовершеннолетний житель Ставропольского края привлек еще восемь подростков. Они намеревались напасть на полицейских 9 мая во время празднования 80-летия Победы в одном из муниципалитетов Ставропольского края.
Накануне праздника ФСБ РФ сообщила о задержании трех выходцев с Украины, планировавших по заданию киевского режима устроить взрыв в херсонской Каховке, около памятника «Танк Т-34», во время митинга с участием властей и жителей города.
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом в мае говорил об атаках Украины в преддверии празднования Дня победы в России и предотвращении угрозы терактов в районе Кремля и Красной площади в преддверии 9 Мая.