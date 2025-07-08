В Ростове-на-Дону обнаружили тела пожилых супругов и их сына

Тела пожилых супругов и их 40-летнего сына найдены в квартире в Ростове-на-Дону, информирует пресс-служба СК РФ по Ростовской области.
«В квартире, расположенной в городе Ростов-на-Дону по переулку Суздальский, обнаружили тела супружеской пары 63 и 65 лет, а также их 40-летнего сына», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что дверь квартиры была заперта изнутри. Кроме того, установлено, что следы взлома или «постороннего проникновения» отсутствуют. По словам экспертов, телесных повреждений, которые могут указывать на насильственный характер смерти, также не выявлены.
В СК подчеркнули, что «для точного установления» причин смерти назначены судмедэкспертизы.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
По данным местных СМИ, тела пролежали в квартире около месяца. Также сообщается, что погибшие якобы приехали в Ростов-на-Дону из Херсона.
Ранее сообщалось, что житель Петербурга, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил супругу ножом не менее 14 раз, а затем поместил её тело в ящик дивана, их малолетний сын стал свидетелем произошедшего.