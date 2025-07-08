В Ростове-на-Дону обнаружили тела пожилых супругов и их сына

В ведомстве уточнили, что дверь квартиры была заперта изнутри. Кроме того, установлено, что следы взлома или «постороннего проникновения» отсутствуют. По словам экспертов, телесных повреждений, которые могут указывать на насильственный характер смерти, также не выявлены.