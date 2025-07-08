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Девушка Старовойта впервые дала комментарий после его смерти

Девушка трагически погибшего экс-министра транспорта России и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта впервые прокомментировала случившееся после опознания тела. 25-летняя Полина, прибывшая на место трагедии, дала показания следственным органам. Об этом сообщает kp.ru.

Источник: Life.ru

Имя ассистентки экс-министра получило широкую огласку в сети. Известно, что Полина закончила Курский государственный медицинский университет в июле 2024 года, диплом ей вручал лично Роман Старовойт. В местных пабликах девушку называли будущей «первой леди Курска».

Полина провела длительное время на месте происшествия, оказывая содействие следствию и находясь в состоянии эмоционального потрясения. После дачи показаний она покинула место трагедии на служебном автомобиле Aurus. Журналистам издания удалось связаться с Полиной по телефону, однако она заявила, что ей не нужна помощь, после чего завершила разговор.

«Спасибо. Мне не нужна помощь», — сказала девушка.

Год назад девушка Романа Старовойта переехала из Курска в Москву одновременно с его назначением на должность министра транспорта. Близкие девушки утверждают, что ей удалось поступить в ординатуру Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена благодаря связям, хотя её отношения с 53-летним министром не были широко известны.

Напомним, что ранее Романа Старовойта отстранили от должности главы Минтранса. Спустя несколько часов его тело было обнаружено в Подмосковье. На месте происшествия был найден наградной пистолет. Следственный комитет рассматривает версию самоубийства. По имеющимся сведениям, Старовойт мог стать ключевой фигурой в расследовании дела о крупных хищениях, связанных с Курской областью.

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