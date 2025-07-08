Девушка Старовойта впервые дала комментарий после его смерти

Полина провела длительное время на месте происшествия, оказывая содействие следствию и находясь в состоянии эмоционального потрясения. После дачи показаний она покинула место трагедии на служебном автомобиле Aurus. Журналистам издания удалось связаться с Полиной по телефону, однако она заявила, что ей не нужна помощь, после чего завершила разговор.