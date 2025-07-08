В Таиланде женщина соблазнила настоятеля храма и потребовала у него миллионы

В Таиланде женщина призналась в том, что соблазняла и шантажировала нескольких известных монахов, политиков и бизнесменов, сообщает The Thaiger.
Скандал разгорелся в июне после того, как известный буддийский монах Арч, бывший настоятель храма в центре Бангкока, неожиданно отказался от сана, порвал отношения с семьёй и уехал в Лаос. Его поступок вызвал слухи о возможной любовнице, учитывая недавние похожие случаи. Кроме того, антикоррупционный отдел Центрального бюро расследований Таиланда начал проверку в отношении Арча по подозрению в растрате средств храма.
Позже полиция установила, что монах покинул храм из-за шантажа со стороны женщины по прозвищу Гольф, с которой у него был роман. Тайка заявила о беременности и потребовала от Арча 8,7 миллиона батов (около 21 миллиона рублей). Получив отказ, он уехал, чтобы избежать скандала. Однако из-за высокого статуса священнослужителя скрыть инцидент не удалось.
В ходе следствия выяснилось, что Гольф имела отношения и с другими монахами, которых также шантажировала. От некоторых из них у неё родились дети, которых она регистрировала на родственников. Женщина призналась, что шантажировала Арча ради финансирования своей игровой зависимости.
Кроме того, жертвами Гольф стали не только монахи — она предоставила список политиков и богатых бизнесменов, с которыми у неё были интимные связи. Имена этих людей пока не разглашаются. Расследование продолжается.
Ранее в Таиланде 87-летний монах убил 94-летнего настоятеля храма серпом.