В Таиланде женщина соблазнила настоятеля храма и потребовала у него миллионы

Позже полиция установила, что монах покинул храм из-за шантажа со стороны женщины по прозвищу Гольф, с которой у него был роман. Тайка заявила о беременности и потребовала от Арча 8,7 миллиона батов (около 21 миллиона рублей). Получив отказ, он уехал, чтобы избежать скандала. Однако из-за высокого статуса священнослужителя скрыть инцидент не удалось.