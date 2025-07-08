ФСБ предотвратила теракт в Москве на 9 мая

Ранее в Челябинске был задержан 46-летний мужчина за публичные призывы к экстремистской и террористической деятельности в интернете, а также угрозы в адрес представителей власти. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям 205.2 и 280 УК РФ, расследование продолжается.