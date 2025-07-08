Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

«Господин президент, я хочу представить вам письмо, которое я отправил в комитет по Нобелевской премии. Они номинируют вас на премию мира, которая вполне заслужена, и вы должны ее получить», — заявил Нетаньяху, его слова передает Fox News. По словам израильского премьера, инициатива направлена на признание вклада Дональда Трампа в продвижение мира на международной арене. В частности, речь идет о усилиях США по нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран.