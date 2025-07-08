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Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом передал американскому лидеру письмо с обращением в Нобелевский комитет о его выдвижении на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщило агентство Fox News.

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом передал американскому лидеру письмо с обращением в Нобелевский комитет о его выдвижении на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщило агентство Fox News.

«Господин президент, я хочу представить вам письмо, которое я отправил в комитет по Нобелевской премии. Они номинируют вас на премию мира, которая вполне заслужена, и вы должны ее получить», — заявил Нетаньяху, его слова передает Fox News. По словам израильского премьера, инициатива направлена на признание вклада Дональда Трампа в продвижение мира на международной арене. В частности, речь идет о усилиях США по нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран.

Ранее, 20 июня, правительство Пакистана также выдвинуло Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года за его роль в урегулировании конфликта между Пакистаном и Индией. Тогда в Исламабаде подчеркнули вклад Трампа в снижение напряженности между двумя странами и его готовность содействовать мирному решению спора по Кашмиру. Сам Трамп неоднократно заявлял, что считает себя достойным этой награды за усилия по стабилизации ситуации в различных регионах мира.

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