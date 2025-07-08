Трамп анонсировал новый этап переговоров с Ираном

Ранее между США и Ираном уже прошло пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана, последний из которых состоялся 23 мая в Риме, однако ключевым препятствием остается вопрос обогащения урана. Ожидалось, что президент США Дональд Трамп предложит Тегерану «последний шанс» для возвращения к ядерной сделке на условиях нулевого обогащения, в ответ на что Иран выразил готовность к диалогу при условии невмешательства США в израильские военные удары.