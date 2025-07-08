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Трамп анонсировал новый этап переговоров с Ираном

Новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном уже запланирован, однако точные сроки их проведения пока не определены. Об этом сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.

Трамп рассказал о новых переговорах США и Ирана.

Новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном уже запланирован, однако точные сроки их проведения пока не определены. Об этом сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.

«Мы уже договорились о проведении следующих переговоров с Ираном, но пока не будем объявлять их дату», — сказал глава Белого дома. Его слова передает Fox News.

Ранее между США и Ираном уже прошло пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана, последний из которых состоялся 23 мая в Риме, однако ключевым препятствием остается вопрос обогащения урана. Ожидалось, что президент США Дональд Трамп предложит Тегерану «последний шанс» для возвращения к ядерной сделке на условиях нулевого обогащения, в ответ на что Иран выразил готовность к диалогу при условии невмешательства США в израильские военные удары.

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