Участник трейла в Хибинах, где погибли двое, рассказал о спасении девушки

Участницу трейла «Хибины», получившую переохлаждение, но выжившую после инцидента, помогли доставить до медицинской палатки другие бегуны и оперативно прибывшие организаторы. Об этом ТАСС рассказал один из спасателей и участник забега Антон Пермяков из Тюмени.
«Я бежал дистанцию 68 км, и на спуске с холодных перевалов заметил, что девушка шла неуверенно и часто оступалась. Она попросила помощи, объяснив, что сильно замерзла, и просила не оставлять её. Мы поддерживали её под руки, но постепенно она стала терять сознание и садиться на землю. Мы пытались не дать ей уснуть, несколько раз “включали” её и продолжали вести», — поделился Пермяков.
Он добавил, что попросил участников, которые их обгоняли, сообщить на ближайший пункт питания о ситуации. Вскоре один из организаторов прибежал с тёплой курткой, которой укутали девушку, после чего продолжили поддерживать её. Когда стало ясно, что она не сможет дойти самостоятельно, организатор вернулся на квадроцикле и эвакуировал пострадавшую к медикам. К тому времени её состояние было критическим — почти без сознания.
Пермяков отметил высокий профессионализм организаторов, которые быстро отреагировали и обеспечили транспорт для эвакуации.
Как сообщили ТАСС в региональном следственном управлении СК РФ, пострадавшей была оказана амбулаторная помощь, после чего её отпустили домой.
Напомним, что в ночь на 6 июля в ходе трейла «Спортфест Хибины — 2025» погибли двое спортсменов — жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и москвич 1978 года рождения. Спасатели заранее предупреждали организаторов о неблагоприятных погодных условиях — снеге и сильном ветре. По факту гибели возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Организатор забега задержан. Предварительной причиной смерти считается переохлаждение.