Участник трейла в Хибинах, где погибли двое, рассказал о спасении девушки

Он добавил, что попросил участников, которые их обгоняли, сообщить на ближайший пункт питания о ситуации. Вскоре один из организаторов прибежал с тёплой курткой, которой укутали девушку, после чего продолжили поддерживать её. Когда стало ясно, что она не сможет дойти самостоятельно, организатор вернулся на квадроцикле и эвакуировал пострадавшую к медикам. К тому времени её состояние было критическим — почти без сознания.