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Четыре человека получили ранения в Польше из-за штормов

Четыре человека пострадали, а около 55 тысяч жителей остались без электроснабжения из-за мощных штормов на юго-востоке Польши. Стихия нанесла наибольший ущерб в Подкарпатском воеводстве, сообщает RMF 24.

В результате непогоды падают деревья, рвутся линии электропередач (архивное фото).

Четыре человека пострадали, а около 55 тысяч жителей остались без электроснабжения из-за мощных штормов на юго-востоке Польши. Стихия нанесла наибольший ущерб в Подкарпатском воеводстве, сообщает RMF 24.

По данным источника, шквалистый ветер повалил деревья на улицы, затопил дороги и повредил инфраструктуру в нескольких районах региона. Значительные разрушения зафиксированы в населенных пунктах вокруг Кросно, Пшеворска и Сталовой Воли. В результате урагана повреждены около 180 кровель жилых домов, а также линии электропередачи.

Спасатели продолжают ликвидацию последствий непогоды: устраняют завалы, откачивают воду и восстанавливают энергоснабжение. Местные власти просят граждан соблюдать осторожность и воздержаться от поездок по пострадавшим районам до полной стабилизации обстановки.

Подобные чрезвычайные ситуации, связанные с отключением электроэнергии и повреждением инфраструктуры из-за непогоды, ранее фиксировались и в других регионах. Так, в июне 2025 года в Сочи после сильных ливней и порывистого ветра были затоплены районы города, а большая часть населения осталась без света. Власти в таких случаях оперативно проводят восстановительные работы и призывают жителей соблюдать меры предосторожности.