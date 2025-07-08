Четыре человека получили ранения в Польше из-за штормов

Подобные чрезвычайные ситуации, связанные с отключением электроэнергии и повреждением инфраструктуры из-за непогоды, ранее фиксировались и в других регионах. Так, в июне 2025 года в Сочи после сильных ливней и порывистого ветра были затоплены районы города, а большая часть населения осталась без света. Власти в таких случаях оперативно проводят восстановительные работы и призывают жителей соблюдать меры предосторожности.