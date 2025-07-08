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В аэропорту Перми сняли временные ограничения

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Перми сняты, во время их действия на запасные аэродромы ушли два летевших в Пермь самолета, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Источник: РИА Новости

«В Перми (“Большое Савино”) сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). В период действия ограничений на запасные аэродромы “ушли” два летевших в Пермь самолета. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», — написал он.