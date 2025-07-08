Военный суд взыскал у экс-замглавы Генштаба Арсланова 1,4 млрд рублей

В рамках обеспечения иска суд постановил обратить в доход государства принадлежащую Арсланову квартиру на улице Берзарина в Москве и земельный участок вблизи Красногорска Московской области. Кроме того, были арестованы денежные средства на счетах бывшего военного чиновника на сумму порядка 12 млн рублей.