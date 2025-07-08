Оскорбившей участников СВО в День России блогерше из Иркутска продлили арест

Иркутскому блогеру Марии Махмутовой, которая отбывает наказание за оскорбление российских военнослужащих, на 5 суток продлили содержание под стражей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление областной пресс-служба судов общей юрисдикции.
«В суде Махмутова вину не признала, указав, что употребляет корвалол. Вместе с тем, потребление фенобарбитала подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами», — отметили на РИА Новости.
Как указали в информагентстве, именно использование психотропного вещества без соответствующего врачебного предписания и стало причиной продления ареста для скандального блогера. С 19 июня она находятся под стражей за применение насилия в отношении сотрудника правопорядка — она укусила полицейского, который составлял протокол о дискредитации Российской Армии с ее стороны.
Скандал вокруг Марии Махмутовой продолжается уже практически месяц. Ранее, 12 июня, она назвала празднующих День России людей «цирком уродов» и оскорбила участников специальной военной операции.