Оскорбившей участников СВО в День России блогерше из Иркутска продлили арест

Как указали в информагентстве, именно использование психотропного вещества без соответствующего врачебного предписания и стало причиной продления ареста для скандального блогера. С 19 июня она находятся под стражей за применение насилия в отношении сотрудника правопорядка — она укусила полицейского, который составлял протокол о дискредитации Российской Армии с ее стороны.