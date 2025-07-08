СМИ узнали, почему Шереметьево ушло в коллапс

Шереметьево не выпускало и не принимало самолеты.
Сотрудники авиакомпаний назвали нехватку трапов и буксировочных бригад главной причиной транспортного коллапса в аэропорту Шереметьево, который произошел с 5 по 7 июля. Об этом сообщает «База».
«Во время пандемии и СВО количество перелетов резко сократилось, и аэропорт вывел часть техники из эксплуатации, чтобы сократить расходы. Вернуть трапы обратно быстро невозможно — для этого нужно провести специальное обслуживание, поэтому экипажи и пассажиры были вынуждены ждать по несколько часов», — пояснил источник «Базы».
Дополнительные трудности создала нехватка стояночных мест: самолеты вынуждены были ожидать на рулежных дорожках освобождения мест и подачи трапов, а некоторые рейсы перенаправлялись в другие терминалы. Из-за сбоев в расписании члены экипажей быстро исчерпывали лимиты рабочего времени, что приводило к нехватке пилотов и бортпроводников на новые рейсы. В свою очередь, поставщики питания также испытывали проблемы из-за недостатка транспорта и сотрудников, в результате чего часть рейсов не была обеспечена питанием.
Ранее, 5 июля, в Шереметьево из-за угрозы атаки беспилотников были отменены 174 рейса и задержаны десятки вылетов, что привело к массовому скоплению пассажиров в терминалах и салонах самолетов. Для минимизации последствий аэропорт усилил работу наземных служб и медпунктов, однако проблемы с нехваткой техники и персонала сохранялись, что усугубило транспортный коллапс.