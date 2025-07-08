СМИ узнали, почему Шереметьево ушло в коллапс

Дополнительные трудности создала нехватка стояночных мест: самолеты вынуждены были ожидать на рулежных дорожках освобождения мест и подачи трапов, а некоторые рейсы перенаправлялись в другие терминалы. Из-за сбоев в расписании члены экипажей быстро исчерпывали лимиты рабочего времени, что приводило к нехватке пилотов и бортпроводников на новые рейсы. В свою очередь, поставщики питания также испытывали проблемы из-за недостатка транспорта и сотрудников, в результате чего часть рейсов не была обеспечена питанием.