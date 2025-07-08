19-летняя хабаровчанка планировала теракт, но была задержана

Предварительно установлено, что противоправное деяние девушка совершила по указанию, поступившему от неустановленного куратора через мессенджер. За денежное вознаграждение в сумме 35 тысяч рублей она приехала в район железнодорожных путей ст. Красная речка, где находились два релейных шкафа.
Затем правонарушительница залила через вентиляционное отверстие внутрь сооружений бензин с пенопластом и подожгла их. Каждое своё действие злоумышленница фиксировала на камеру мобильного телефона и отправляла видео заказчику.
В настоящее время следователями Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантке уголовного дела предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.