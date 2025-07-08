19-летняя хабаровчанка планировала теракт, но была задержана

Предварительно установлено, что противоправное деяние девушка совершила по указанию, поступившему от неустановленного куратора через мессенджер. За денежное вознаграждение в сумме 35 тысяч рублей она приехала в район железнодорожных путей ст. Красная речка, где находились два релейных шкафа.