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19-летняя хабаровчанка планировала теракт, но была задержана

Сотрудники Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте совместно с коллегами из УФСБ России по Хабаровскому краю в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали 19-летнюю местную жительницу, подозреваемую в причастности к террористическому акту, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

Источник: РИА "Новости"

Предварительно установлено, что противоправное деяние девушка совершила по указанию, поступившему от неустановленного куратора через мессенджер. За денежное вознаграждение в сумме 35 тысяч рублей она приехала в район железнодорожных путей ст. Красная речка, где находились два релейных шкафа.

Затем правонарушительница залила через вентиляционное отверстие внутрь сооружений бензин с пенопластом и подожгла их. Каждое своё действие злоумышленница фиксировала на камеру мобильного телефона и отправляла видео заказчику.

В настоящее время следователями Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантке уголовного дела предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.