Стало известно, за что судье Тришкину грозит уголовное дело

После происшествия судья принёс извинения пострадавшему и предложил компенсацию в размере 600 тысяч рублей. Пострадавший первоначально согласился, однако впоследствии обратился к адвокату, который увеличил сумму компенсации в десять раз. По словам представителя суда, данная сумма оказалась для судьи неподъёмной.