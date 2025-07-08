США продолжат обеспечивать Украину вооружением

США будет поставлять Украине «оборонительное» оружие (архивное фото).
Вашингтон продолжит поставки вооружения Украине. Это необходимо для обороны страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Мы направим еще некоторое количество оружия. Они должны иметь возможность обороняться», — пояснил Трамп изданию Fox News. По его словам, украинская сторона подвергается интенсивным атакам, в связи с чем США поставят «еще оружие, преимущественно оборонительное».
Трамп также высказался относительно причин кризиса на Украине, заявив, что считает его следствием политики предыдущего президента США Джо Байдена. По словам главы государства, именно Байден несет ответственность за нынешнюю эскалацию конфликта. При этом он подчеркнул, что не поддерживает действия российского лидера Владимира Путина и выразил сожаление в связи с продолжающимися боевыми действиями, отметив: «Я огорчен тем, что Путин не остановился».
Ранее в СМИ сообщалось, что администрация Трампа рассматривала возможность приостановки поставок оружия Украине и ограничивала передачу зенитных ракет Patriot, чтобы ускорить завершение конфликта. Кроме того, министр обороны США Пит Хегсет несколько раз временно прекращал военные поставки, однако эти ограничения впоследствии снимались после проверки запасов вооружения.