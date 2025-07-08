США продолжат обеспечивать Украину вооружением

Трамп также высказался относительно причин кризиса на Украине, заявив, что считает его следствием политики предыдущего президента США Джо Байдена. По словам главы государства, именно Байден несет ответственность за нынешнюю эскалацию конфликта. При этом он подчеркнул, что не поддерживает действия российского лидера Владимира Путина и выразил сожаление в связи с продолжающимися боевыми действиями, отметив: «Я огорчен тем, что Путин не остановился».