В Дагестане произошло массовое отравление, предположительно, из-за воды

Массовое отравление произошло в ряде населённых пунктов Магарамкентского района Дагестана, по предварительной версии, оно связано с водой, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.
«Седьмого июля в ночное время в управление поступила информация о множественных случаях кишечной инфекции среди жителей населённых пунктов Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. Согласно предварительным данным, случаи заболевания связаны с водным путём передачи инфекции», — отметило региональное подразделение ведомства в своём Telegram-канале.
Специалисты Роспотребнадзора сейчас взяли на анализ пробы воды и биоматериала у пострадавших. Прокуратура Дагестана, в свою очередь, приступила к проверке по факту массового отравления.
Отмечается, что жители Магарамкентского района с признаками острой кишечной инфекции поступили в местную больницу.
Напомним, ранее в Псковской области произошло массовое отравление среди подопечных государственного учреждения «Социальный городок» и пациентов псковской больницы ветеранов боевых действий. Прокуратура региона начала расследование. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.