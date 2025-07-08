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РИА Новости: 9 мая в Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта

В Москве арестован подозреваемый в планировании теракта.

Источник: Комсомольская правда

В Москве 9 мая задержан подозреваемый в планировании теракта. Суд избрал ему меру пресечения в виде двухмесячного ареста, следует из материалов дела, доступных РИА Новости.

«9 мая подозреваемый был задержан, в тот же день ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 30 пункту “а” части 2 статьи 205 УК РФ», — следует из данных документа.

Адвокаты обжаловали решение об аресте, однако Московский городской суд оставил его в силе.

Напомним, что в преддверии 9 мая правоохранительные органы задержали группу лиц, подозреваемых в планировании террористических актов на территории России. Среди них — обвиняемые из Калининграда, Вышнего Волочка и Ставропольского края.

Ранее KP.RU писал, что в Буйнакске задержан несовершеннолетний, подозреваемый в подготовке теракта возле здания местного МВД. Так, в марте 2025 года несовершеннолетний житель Дагестана планировал совершить теракт.