Житель Камчатки задержан за работу на СБУ на Кубани

«Выполняя задание куратора, он собрал и отправил иностранной спецслужбе информацию о расположении объектов энергетики и средств противовоздушной обороны Вооруженных Сил РФ в Краснодарском крае», — сообщили в ведомстве. Для сбора сведений фигурант выезжал с Камчатки в Краснодарский край.