Житель Камчатки задержан за работу на СБУ на Кубани

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту установления и поддержания отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства, направленных против безопасности РФ (ст. 275.1 УК).
«Выполняя задание куратора, он собрал и отправил иностранной спецслужбе информацию о расположении объектов энергетики и средств противовоздушной обороны Вооруженных Сил РФ в Краснодарском крае», — сообщили в ведомстве. Для сбора сведений фигурант выезжал с Камчатки в Краснодарский край.
Следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.