Двое мужчин погибли при пожаре в поселке Хабаровского края

За последние 24 часа на территории Хабаровского края чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Однако подразделения пожарной охраны дважды выезжали на тушение возгораний в жилом секторе. В одном из них погибли два человека. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В поселке Санболи Амурского района огнеборцы ликвидировали пожар в двухквартирном деревянном доме на улице Зеленой. Из-за позднего обнаружения возгорания в ночное время огонь полностью уничтожил постройку. На тушение потребовалось около шести часов. Жертвами стихии стали двое мужчин 22 и 68 лет. Причины трагедии устанавливаются. Отмечается, что в доме отсутствовал автономный пожарный извещатель.
В настоящее время на большей части края установлен I-II класс пожарной опасности. Однако в семи северных районах, включая Аяно-Майский, Верхнебуреинский и Охотский округ, продолжает действовать особый противопожарный режим.
Спасатели напоминают жителям о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности, особенно в жилых помещениях.