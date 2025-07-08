Двое мужчин погибли при пожаре в поселке Хабаровского края

За последние 24 часа на территории Хабаровского края чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Однако подразделения пожарной охраны дважды выезжали на тушение возгораний в жилом секторе. В одном из них погибли два человека. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.