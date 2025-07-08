Группа мошенников сдавала «несдаваемые» квартиры в Хабаровске

В Центральном районном суде Хабаровска завершилось рассмотрение дела в отношении троих хабаровчан, признанных виновными в мошенничестве. Следствием было доказано, что обвиняемые распространяли в интернете неправдивые объявления об аренде квартир в Хабаровске. Злоумышленники заманивали будущих арендаторов в офис, где, для создания видимости легальной деятельности, заключали с ними фиктивные договоры на подбор жилья после получения денег. Фактически, клиентам предлагали варианты, которые не сдавались.