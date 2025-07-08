Группа мошенников сдавала «несдаваемые» квартиры в Хабаровске

В Центральном районном суде Хабаровска завершилось рассмотрение дела в отношении троих хабаровчан, признанных виновными в мошенничестве. Следствием было доказано, что обвиняемые распространяли в интернете неправдивые объявления об аренде квартир в Хабаровске. Злоумышленники заманивали будущих арендаторов в офис, где, для создания видимости легальной деятельности, заключали с ними фиктивные договоры на подбор жилья после получения денег. Фактически, клиентам предлагали варианты, которые не сдавались.
С марта 2023 по февраль 2024 года группа лиц обманным путем завладела средствами десяти граждан на общую сумму 88 000 рублей.
Суд квалифицировал действия подсудимых по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества посредством обмана, совершенное организованной группой и повлекшее значительный ущерб для потерпевших.
Во время судебного процесса обвиняемые полностью возместили нанесенный ущерб, признали свою вину и выразили сожаление о содеянном.
Принимая во внимание характеристики личности подсудимых, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 4,6 лет условно с испытательным сроком в 4 года, в течение которого осужденные должны подтвердить свое исправление.