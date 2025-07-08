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Движение по автодороге Селихино — Снежный — Уктур восстановлено после паводка

В месте размыва уложены водопропускные трубы.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 6 июля, резкий подъем воды в реке Верхняя Сеака привел к переливу на 45 километре региональной автодороги «село Селихино — поселок Снежный — поселок Уктур», что временно осложнило движение транспорта. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Для оперативного восстановления проезда по дороге под руководством КГКУ «Хабаровскуправтодор» были мобилизованы силы подрядной организации и строителей БАМа. В месте размыва уложены водопропускные трубы с последующей отсыпкой скальным грунтом.

На данный момент движение по автодороге полностью восстановлено.

Хабаровское управление автомобильных дорог совместно с подрядчиками продолжает усиленный мониторинг паводковой ситуации в регионе в связи с прохождением циклона. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах, особенно в зонах возможного подтопления.