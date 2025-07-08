В Хабаровском крае неудачный выстрел на охоте привел к трагедии в тайге

В Хабаровском крае Николаевский-на-Амуре городской суд признал виновным 50-летнего мужчину, который в 2021 году во время охоты ранил своего родственника. Об этом сообщает телеграм-канал Прокуратуры Хабаровского края.
Мужчина выстрелил в оленя с расстояния около 80 метров, но пуля попала в спутника — в область печени. Пока охотник пытался вызвать помощь, раненый скончался.
Первоначально суд оправдал мужчину, но краевой суд отменил приговор. В 2022 году подсудимый скрылся и был объявлен в федеральный розыск, но позже найден.
Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда по неосторожности, и назначил наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 10 месяцев.
Карабин, из которого был сделан выстрел, конфискован. Приговор вступил в законную силу.