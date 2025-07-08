Около тысячи пассажиров ждут свои рейсы в аэропорту Хабаровска

Аэропорты России вернулись к работе в штатном режиме — принимают и отправляют рейсы, о чем сообщил представитель Росавиации. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», расписание еще продолжает стабилизироваться, с учетом того, что задержки вылетов были на очень многих направлениях. Скопления пассажиров практически нет, в том числе и в Хабаровске.