Около тысячи пассажиров ждут свои рейсы в аэропорту Хабаровска

Аэропорты России вернулись к работе в штатном режиме — принимают и отправляют рейсы, о чем сообщил представитель Росавиации. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», расписание еще продолжает стабилизироваться, с учетом того, что задержки вылетов были на очень многих направлениях. Скопления пассажиров практически нет, в том числе и в Хабаровске.
Как рассказали агентству в международном аэропорту Хабаровск имени Г. И. Невельского, вчерашние пассажиры улетели. Сейчас вылета ожидают около 1 тысячи человек, которые уже сегодня не смогли улететь в назначенный час из-за позднего прибытия самолетов. Так, время вылетов было перенесено на рейсах S75238 Хабаровск — Новосибирск, U6174 Хабаровск — Екатеринбург — Санкт-Петербург, SU1715 Хабаровск — Москва, SU1713 Хабаровск — Москва, SU1717 Хабаровск — Красноярск — Москва.
Помимо этого, перенесено время вылета местных рейсов из-за метеоусловий в аэропортах назначения: НИ403 Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Аян за 2, 4 июля, НИ407 Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Чумикан за 5 июля, НИ411 Хабаровск — Чумикан за 7 июля, НИ405 Хабаровск — Аян — Нелькан за 7 июля. Авиакомпании перенесли также время вылета рейсов: НИ401 Хабаровск — Охотск за 7 июля, НИ401 Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск, HZ4591 Хабаровск — Николаевск-на-Амуре.
Напомним, обо всех изменениях в расписании можно узнать оперативно через онлайн-табло аэропорта.