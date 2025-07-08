Депутат, расследовавший коррупционную сделку с Макроном, найден мёртвым

После появления информации о кончине Марлекса Макрон написал на своей странице в соцсети X*, что случившееся «повергает парламент в траур». Смерть депутата также прокомментировали премьер-министр Франсуа Байру, бывший президент Франции Николя Саркози и лидер фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.