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Депутат, расследовавший коррупционную сделку с Макроном, найден мёртвым

Макрон написал, что смерть депутата Национального собрания Франции Марлекса «повергает парламент в траур».

Источник: Аргументы и факты

Депутат Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции Оливье Марлекс, который занимался расследованием коррупционной сделки с участием французского президента Эммануэля Макрона, был найден мёртвым, сообщил портал France info.

Тело мужчины, которое обнаружили полицейские, находилось в его доме. По факту смерти депутата начато расследование.

После появления информации о кончине Марлекса Макрон написал на своей странице в соцсети X*, что случившееся «повергает парламент в траур». Смерть депутата также прокомментировали премьер-министр Франсуа Байру, бывший президент Франции Николя Саркози и лидер фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Марлекс занимался расследованием дела о продаже американской корпорации General Electric активов французской машиностроительной компании Alstom. Депутат считал, что деньги со сделки могли быть направлены на проведение предвыборной кампании Макрона в 2017 году.

Напомним, ранее во Франции был найден мёртвым хирург Франсуа Фэвр, якобы владевший информацией об операции по изменению пола, которую, как утверждают, перенесла супруга президента Франции Брижит Макрон.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.