Двоих туристов на Столбах укусила змея

Специалисты напоминают, что змеи обычно сами стараются избегать контакта с человеком, поэтому во время прогулки издавайте больше шума, а если захотите устроить привал — проверьте длинной палкой укромные места, чтобы избежать сюрприза. От укуса уберегут высокие резиновые сапоги и плотная одежда.