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Двоих туристов на Столбах укусила змея

Пострадавших эвакуировали спасатели и оказали им первую помощь.

Источник: Reuters

Двоих туристов на красноярских Столбах укусила змея, сообщили в КГКУ «Спасатель».

По информации ведомства, инцидент произошел еще в минувшее воскресенье на восточном входе в нацпарк. Пострадали сёстры 28 и 24 лет, обеим спасатели оказали первую помощь, а после передали медикам.

Специалисты напоминают, что змеи обычно сами стараются избегать контакта с человеком, поэтому во время прогулки издавайте больше шума, а если захотите устроить привал — проверьте длинной палкой укромные места, чтобы избежать сюрприза. От укуса уберегут высокие резиновые сапоги и плотная одежда.

В начале июня на тех же Столбах мужчину атаковал ядовитый щитомордник.