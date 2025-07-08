Двоих туристов на Столбах укусила змея

Двоих туристов на красноярских Столбах укусила змея, сообщили в КГКУ «Спасатель».
По информации ведомства, инцидент произошел еще в минувшее воскресенье на восточном входе в нацпарк. Пострадали сёстры 28 и 24 лет, обеим спасатели оказали первую помощь, а после передали медикам.
Специалисты напоминают, что змеи обычно сами стараются избегать контакта с человеком, поэтому во время прогулки издавайте больше шума, а если захотите устроить привал — проверьте длинной палкой укромные места, чтобы избежать сюрприза. От укуса уберегут высокие резиновые сапоги и плотная одежда.
В начале июня на тех же Столбах мужчину атаковал ядовитый щитомордник.