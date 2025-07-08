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Автомобиль перевернулся на горном склоне в Тургенском ущелье: пострадал водитель (видео)

В горах Алматинской области вчера случилось ДТП — на горном склоне перевернулся автомобиль, в результате ДТП пострадал водитель, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: МЧС РК

Как сообщается в Telegram-канале министерства, ДТП произошло в Тургенском ущелье на плато Ассы — на горном склоне перевернулся автомобиль. Водитель получил травмы и нуждался в медицинской помощи. Спасателей вызвали очевидцы инцидента.

«Из-за труднодоступности местности бригада скорой помощи вместе со спасателями МЧС на высокопроходимом автомобиле Toyota Hilux поднялись на плато Ассы. По прибытии на место происшествия медики и спасатели оказали первую помощь водителю. Затем мужчину доставили до кареты скорой помощи, ожидавшей на гидропосту “Батан”, — говорится в сообщении МЧС.