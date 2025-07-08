Автомобиль перевернулся на горном склоне в Тургенском ущелье: пострадал водитель (видео)

«Из-за труднодоступности местности бригада скорой помощи вместе со спасателями МЧС на высокопроходимом автомобиле Toyota Hilux поднялись на плато Ассы. По прибытии на место происшествия медики и спасатели оказали первую помощь водителю. Затем мужчину доставили до кареты скорой помощи, ожидавшей на гидропосту “Батан”, — говорится в сообщении МЧС.