Автомобиль перевернулся на горном склоне в Тургенском ущелье: пострадал водитель (видео)

Как сообщается в Telegram-канале министерства, ДТП произошло в Тургенском ущелье на плато Ассы — на горном склоне перевернулся автомобиль. Водитель получил травмы и нуждался в медицинской помощи. Спасателей вызвали очевидцы инцидента.
«Из-за труднодоступности местности бригада скорой помощи вместе со спасателями МЧС на высокопроходимом автомобиле Toyota Hilux поднялись на плато Ассы. По прибытии на место происшествия медики и спасатели оказали первую помощь водителю. Затем мужчину доставили до кареты скорой помощи, ожидавшей на гидропосту “Батан”, — говорится в сообщении МЧС.