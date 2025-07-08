На Камчатке назначили награду за помощь в поимке матери, убившей ребенка

По информации следствия, 6 марта 2024 года на территории полигона твердых бытовых отходов в Петропавловске-Камчатском среди мусора было найдено тело новорожденного мальчика, завернутое в пододеяльник с леопардовым рисунком. Предварительно установлено, что ребенок славянской внешности родился доношенным и живым. Вероятной причиной смерти считают переохлаждение. Личность матери младенца пока не установлена.