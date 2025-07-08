Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке назначили награду за помощь в поимке матери, убившей ребенка

Полиция Камчатского края объявила награду в размере одного миллиона рублей за помощь в поимке женщины, подозреваемой в убийстве своего новорожденного ребенка в прошлом году, сообщает Следственное управление региона.

Полиция Камчатского края объявила награду в размере одного миллиона рублей за помощь в поимке женщины, подозреваемой в убийстве своего новорожденного ребенка в прошлом году, сообщает Следственное управление региона. Об этом пишет РИА Новости.

По информации следствия, 6 марта 2024 года на территории полигона твердых бытовых отходов в Петропавловске-Камчатском среди мусора было найдено тело новорожденного мальчика, завернутое в пододеяльник с леопардовым рисунком. Предварительно установлено, что ребенок славянской внешности родился доношенным и живым. Вероятной причиной смерти считают переохлаждение. Личность матери младенца пока не установлена.

«УМВД России по Камчатскому краю гарантирует выплату вознаграждения в один миллион рублей за информацию, которая поможет следствию установить местонахождение женщины, родившей ребенка в период с 15 февраля по 6 марта 2024 года», — говорится в сообщении Следственного управления.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного). Расследование продолжается.

Ранее неверная жена-убийца подожгла и переехала мужа после ссоры.