На Камчатке назначили награду за помощь в поимке матери, убившей ребенка

Полиция Камчатского края объявила награду в размере одного миллиона рублей за помощь в поимке женщины, подозреваемой в убийстве своего новорожденного ребенка в прошлом году, сообщает Следственное управление региона. Об этом пишет РИА Новости.
По информации следствия, 6 марта 2024 года на территории полигона твердых бытовых отходов в Петропавловске-Камчатском среди мусора было найдено тело новорожденного мальчика, завернутое в пододеяльник с леопардовым рисунком. Предварительно установлено, что ребенок славянской внешности родился доношенным и живым. Вероятной причиной смерти считают переохлаждение. Личность матери младенца пока не установлена.
«УМВД России по Камчатскому краю гарантирует выплату вознаграждения в один миллион рублей за информацию, которая поможет следствию установить местонахождение женщины, родившей ребенка в период с 15 февраля по 6 марта 2024 года», — говорится в сообщении Следственного управления.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного). Расследование продолжается.
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