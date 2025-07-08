WSJ: Трамп пообещал Зеленскому закрыть его главное желание по оружию

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подчеркнула, что паузы в поставках вооружения Украине — это плановая мера и не связана с какими-либо изменениями в политике поддержки Киева. Сколько еще Киев может протянуть без поставок США — в материале URA.RU.