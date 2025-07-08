Суд запретил эксплуатацию ТЦ во Владивостоке, где пострадали люди

ТЦ «Реми» на улице Борисенко был эвакуирован 29 июня. В ГУМЧС по Приморскому краю РИА Новости уточняли, что поступила информация о запахе газа. В минздраве Приморья агентству рассказали, что один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести, восемь человек отправлены на амбулаторное лечение. В правительстве Приморья заявили, что проверили помещения и район касс с газоанализатором, ничего не обнаружено, проверка продолжилась. Как уточняла полиция, проверяются данные, что в ТЦ распылен газ неизвестного происхождения. Следователи после отравления сотрудников ТЦ возбудили дело об оказании небезопасных услуг, сообщали РИА Новости в региональном СУСК.
Позже источник сообщал РИА Новости, что версия с газом исключена, причиной инцидента могли стать токсичные предметы. Магазин на следующий день после эвакуации возобновил работу в штатном режиме. Прокуратура сообщала, что нашла в «Реми» множество нарушений требований пожарной безопасности и санитарных норм.
«В Ленинский районный суд Владивостока поступил иск о запрете эксплуатации торговой точки “Реми”… Исковое заявление принято к производству, судом приняты меры в виде запрета ООО “Ладыгинское” эксплуатации объекта — торговой точки “Реми” — расположенного по улице Борисенко во Владивостоке до фактического устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности и требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, за исключением деятельности по устранению нарушений требований пожарной безопасности и требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.
Отмечается, что иск прокурора подан в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц к ООО «Ладыгинское» и ООО «Дальневосточный центр телекоммуникаций».
Прокурор в обоснование исковых требований указал, что найдено порядка 12 нарушений пожарной безопасности и около 10 нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, что «создает неблагоприятные предпосылки для возникновения угрозы жизни и здоровья граждан».