Заместитель хокима и несколько чиновников: силовики задержали новых коррупционеров

Одним из задержанных стал заместитель хокима Берунийского района Каракалпакстана. Он был пойман с поличным при получении 12 тысяч долларов от предпринимателя — главы компании, специализирующейся на переработке корней солодки в Тахиаташском районе. Чиновник пообещал за эту сумму выделить 150 гектаров земли в Берунийском районе под выращивание лекарственного растения.
Ещё один эпизод произошёл в Наманганской области. Глава фермерского хозяйства в Касансайском районе, занимающийся садоводством, потребовал 240 тысяч долларов за оформление 24 гектаров земли на имя покупателя с помощью своего знакомого в госструктурах. Он был задержан при получении аванса в размере 50 тысяч долларов.
Следом был задержан и его посредник — ведущий специалист проектного офиса Касансайского района при Государственном учреждении «Агентство по развитию агропромышленности» Минсельхоза. Он получил 10 тысяч долларов за содействие в оформлении этой же земли.
Не обошлось без коррупции и в Андижанской области. Здесь начальник отдела областного управления Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом при Кабинете Министров попался на взятке в размере 1 000 долларов. Он пообещал уменьшить сумму ущерба в заключении по незаконной постройке на земельном участке в 6 соток, принадлежащем фермерскому хозяйству, выращивающему хлопок и пшеницу.
В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела. Следственные действия продолжаются.