Заместитель хокима и несколько чиновников: силовики задержали новых коррупционеров

Ещё один эпизод произошёл в Наманганской области. Глава фермерского хозяйства в Касансайском районе, занимающийся садоводством, потребовал 240 тысяч долларов за оформление 24 гектаров земли на имя покупателя с помощью своего знакомого в госструктурах. Он был задержан при получении аванса в размере 50 тысяч долларов.