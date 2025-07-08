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В Николаеве на Украине прогремели взрывы

В Николаевской области звучит тревога с воздуха, сирены включены с 02:02 мск.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в украинском городе Николаеве, информирует 24-й телеканал.

«Взрывы в Николаеве», — рассказали украинские журналисты.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской области звучит тревога с воздуха. Сирены включены с 02:02 мск.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

В ночь на пятницу ВС РФ нанесли по украинской столице один из масштабных ударов. Киев затянуло чёрным дымом.

Ранее сообщалось, что в Чугуеве Харьковской области прогремели взрывы.