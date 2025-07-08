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Военная прокуратура добилась выплат военнослужащему из Хабаровского края

После проверки военной прокуратуры военнослужащий из Хабаровского края обеспечен денежными выплатами, сообщает ИА AmurMedia.

Источник: РИА "Новости"

Военная прокуратура гарнизона Комсомольск-на-Амуре выступила в защиту прав военнослужащего, выполнявшего в 2023 году специальные задачи на территории Западного военного округа.

В ходе проверки выяснилось, что участник специальной военной операции на протяжении девяти месяцев не обеспечивался выплачиваемой в связи с риском для жизни и здоровья денежной надбавкой в размере 2 процентов оклада по воинской должности.

После рассмотрения внесенного в адрес командования представления заместителя военного прокурора гарнизона нарушения закона устранены, задолженность перед военнослужащим в размере свыше 100 тысяч рублей погашена.