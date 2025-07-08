Мошенники звонят абитуриентам и предлагают бюджет в Иркутской области

Злоумышленники активно используют схему обмана, заманивая выпускников обещаниями «повышенных шансов» на зачисление в вуз за счет государства. Для этого они предлагают перейти по поддельной ссылке, имитирующей официальный портал «Госуслуг». Если доверчивый абитуриент соглашается, преступники получают доступ к его личному кабинету и данным.