Мошенники звонят абитуриентам и предлагают бюджет в Иркутской области

В Иркутской области мошенники стали звонить абитуриентам и представляться сотрудниками вуза. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.
Злоумышленники активно используют схему обмана, заманивая выпускников обещаниями «повышенных шансов» на зачисление в вуз за счет государства. Для этого они предлагают перейти по поддельной ссылке, имитирующей официальный портал «Госуслуг». Если доверчивый абитуриент соглашается, преступники получают доступ к его личному кабинету и данным.
В случае отказа жертве начинают угрожать, заявляя, что её «не примут ни в один университет». Таким образом, мошенники оказывают психологическое давление, вынуждая человека подчиниться их требованиям.