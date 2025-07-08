Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники звонят абитуриентам и предлагают бюджет в Иркутской области

Преступники активно заманивают доверчивых выпускников обещаниями на зачисление в вуз.

Источник: AP 2024

В Иркутской области мошенники стали звонить абитуриентам и представляться сотрудниками вуза. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.

Злоумышленники активно используют схему обмана, заманивая выпускников обещаниями «повышенных шансов» на зачисление в вуз за счет государства. Для этого они предлагают перейти по поддельной ссылке, имитирующей официальный портал «Госуслуг». Если доверчивый абитуриент соглашается, преступники получают доступ к его личному кабинету и данным.

В случае отказа жертве начинают угрожать, заявляя, что её «не примут ни в один университет». Таким образом, мошенники оказывают психологическое давление, вынуждая человека подчиниться их требованиям.