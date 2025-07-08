Вчера в Красноярском крае потушили более 20 пожаров — спасены 22 человека

В холле первого этажа горел диван. Дым заполонил подъезд. Самостоятельно из дома эвакуировалось 25 человек. Устанавливалась автолестница в окно пятого этажа. Также пожарные бензорезом вскрывали решетки квартиры на первом этаже, чтобы спасти людей.