Вчера в Красноярском крае потушили более 20 пожаров — спасены 22 человека

В холле первого этажа горел диван. Дым заполонил подъезд. Самостоятельно из дома эвакуировалось 25 человек. Устанавливалась автолестница в окно пятого этажа. Также пожарные бензорезом вскрывали решетки квартиры на первом этаже, чтобы спасти людей.
По лестничным маршам при помощи спасательных устройств эвакуированы 18 человек. По автолестнице спасены три человека.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Обстоятельства еще предстоит установить экспертизе.
В поселке Балахта загорелся многоквартирный дом. Огонь повредил 114 квадратов. Пострадал мужчина, его госпитализировали с отравлением продуктами горения. В селе Большой Телек Идринского района пожар уничтожил хозяйственную постройку, погибли 47 куриц.
Всего вчера в Красноярском крае спасатели потушили 21 пожар, сообщают в краевом МЧС.