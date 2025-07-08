Эксперт перечислил категории россиян, которых 1 августа ждет повышение пенсий

Эксперт Игорь Балынин напомнил россиянам, отметившим 80-летний юбилей, о повышении пенсионных выплат с 1 августа. Подробнее о нововведениях он рассказал корреспонденту информагентства «Прайм».
«…Если в июле размер фиксированной выплаты для них составлял 8 907,70 рублей, то в августе он уже будет равен 19 129,40 рублей», — отметил Игорь Балынин.
Игорь Балынин также напомнил и о перерасчете страховых пенсий для работавших в 2024 году представителей старшего поколения. Согласно официальным данным, максимальная прибавка к выплатам по старости составит 437 рублей 7 копеек.
Нововведение затронет не только данную категорию россиян, но и граждан, оформивших накопительные пенсионные счета. В ходе беседы с «Прайм» Игорь Балынин пояснил, что основой для перерасчета послужили доходы от инвестирования накоплений. Отдельно предусмотрено увеличение выплат для сотрудников угледобывающих производств и представителей гражданской авиации.
Важно отметить, что перерасчет будет произведен автоматически на основании сведений о страховых отчислениях, без необходимости подачи дополнительных заявлений от пенсионеров.
Это не первый раз, когда Игорь Балынин напоминает россиянам о важных нюансах, связанных с государственной социальной поддержкой. Ранее он предупредил о том, как можно лишиться своих пенсионных выплат.