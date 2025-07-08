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Валуев и Картаполов заочно получили тюремный срок на Украине

Суды Украины заочно вынесли приговоры ряду российских политических деятелей, включая известных депутатов Госдумы и премьера Республики Алтай. Среди осужденных — депутаты Андрей Картаполов и Николай Валуев, которым Хмельницкий суд Украины назначил по 15 лет тюрьмы. Всем им инкриминируются обвинения по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины».

Картаполова заочно осудили на Украине.

Суды Украины заочно вынесли приговоры ряду российских политических деятелей, включая известных депутатов Госдумы и премьера Республики Алтай. Среди осужденных — депутаты Андрей Картаполов и Николай Валуев, которым Хмельницкий суд Украины назначил по 15 лет тюрьмы. Всем им инкриминируются обвинения по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины».

«Депутатов Госдумы Владислава Третьяка, Николая Валуева, Андрея Картаполова и еще девять парламентариев, а также премьера Алтая Александра Прокопьева заочно приговорили на Украине к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества», — сообщает ТАСС. В список также вошли депутаты Владислав Резник, Руслан Гаджиев, Сергей Бурлаков, Шамсаил Саралиев, Рустам Калимуллин, Евгений Попов, Ильдар Гильмутдинов, Айдын Сарыглар и Виктор Водолацкий.

Ранее украинские суды уже выносили заочные приговоры российским деятелям, в том числе актеру Виталию Гогунскому, которого приговорили к 12 годам лишения свободы за организацию мероприятий политического характера. Об этом сообщает Винницкий городской суд. Также с артиста взыскали 380 долларов в пользу Украины.

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