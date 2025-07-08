Валуев и Картаполов заочно получили тюремный срок на Украине

«Депутатов Госдумы Владислава Третьяка, Николая Валуева, Андрея Картаполова и еще девять парламентариев, а также премьера Алтая Александра Прокопьева заочно приговорили на Украине к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества», — сообщает ТАСС. В список также вошли депутаты Владислав Резник, Руслан Гаджиев, Сергей Бурлаков, Шамсаил Саралиев, Рустам Калимуллин, Евгений Попов, Ильдар Гильмутдинов, Айдын Сарыглар и Виктор Водолацкий.