В Шарыпове из запертой квартиры спусти три дня спасли бабушку

Как рассказали в Шарыповском ПСО, сообщение поступило от участкового 7 июля. Обеспокоенные жители многоквартирного дома заметили, что 87-летняя соседка давно не появлялась. Ожидая худшего, они позвонили в полицию, а участковый уже вызвал спасателей.