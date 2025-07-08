В Шарыпове из запертой квартиры спусти три дня спасли бабушку

В Красноярском крае спасатели вскрыли квартиру, где трое суток пролежала обессиленная пенсионерка. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».
Как рассказали в Шарыповском ПСО, сообщение поступило от участкового 7 июля. Обеспокоенные жители многоквартирного дома заметили, что 87-летняя соседка давно не появлялась. Ожидая худшего, они позвонили в полицию, а участковый уже вызвал спасателей.
К счастью, на момент вскрытия квартиры бабушка была жива. Женщина лежала на полу без сознания, была сильно обезвожена, ее передали сотрудникам скорой помощи.
Накануне трое человек попали в больницу в Красноярске из-за загоревшегося дивана.