В Иркутской области полиция предупредила о фейковом сборе средств для животного

— Избил за то, что собака не сдержалась и сходила в туалет в квартире! Теперь животное не может встать. Заявление на бывшего хозяина написано, но взять с него нечего. Собака вся в переломах, постоянно плачет от нестерпимой боли. А у меня нет столько средств, чтобы поставить еще и ее на ноги, — такое сообщение появилось в пабликах Ангарска.