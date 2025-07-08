Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области полиция предупредила о фейковом сборе средств для животного

Автор открыл сбор средств, которые пойдут якобы на помощь пострадавшей собаке.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

— Избил за то, что собака не сдержалась и сходила в туалет в квартире! Теперь животное не может встать. Заявление на бывшего хозяина написано, но взять с него нечего. Собака вся в переломах, постоянно плачет от нестерпимой боли. А у меня нет столько средств, чтобы поставить еще и ее на ноги, — такое сообщение появилось в пабликах Ангарска.

Автор открыл сбор средств, которые пойдут якобы на помощь пострадавшему животному. Однако в ГУ МВД России по Иркутской области сообщили, что данная информация — фейк.

— В соцсетях распространяется видео с якобы избитой собакой, сопровождающееся призывом помочь деньгами. Проверка показала, что подобные случаи в регионе не зафиксированы, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Более того само видео было уже неоднократно опубликовано более года назад в других областях. Полиция проводит проверку из-за распространения потенциально ложной информации. Тех, кто уже перевел деньги по этому объявлению, просят обратиться в полицию для защиты своих прав.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что блогера арестовали за употребление психотропного вещества в Иркутске.