В Иркутской области полиция предупредила о фейковом сборе средств для животного

— Избил за то, что собака не сдержалась и сходила в туалет в квартире! Теперь животное не может встать. Заявление на бывшего хозяина написано, но взять с него нечего. Собака вся в переломах, постоянно плачет от нестерпимой боли. А у меня нет столько средств, чтобы поставить еще и ее на ноги, — такое сообщение появилось в пабликах Ангарска.
Автор открыл сбор средств, которые пойдут якобы на помощь пострадавшему животному. Однако в ГУ МВД России по Иркутской области сообщили, что данная информация — фейк.
— В соцсетях распространяется видео с якобы избитой собакой, сопровождающееся призывом помочь деньгами. Проверка показала, что подобные случаи в регионе не зафиксированы, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Более того само видео было уже неоднократно опубликовано более года назад в других областях. Полиция проводит проверку из-за распространения потенциально ложной информации. Тех, кто уже перевел деньги по этому объявлению, просят обратиться в полицию для защиты своих прав.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что блогера арестовали за употребление психотропного вещества в Иркутске.