Поход на кладбище для четырехлетнего мальчика закончился трагедией

В субботу, 5 июля 2025 года, в Великобритании произошла трагическая гибель четырехлетнего ребенка. Причиной стал обрушившийся на мальчика памятник на могиле.
Чрезвычайное происшествие со смертельным исходом случилось на кладбище Ротенстолл. Экстренные службы, получив сигнал, незамедлительно прибыли к месту события. Однако спасти пострадавшего малыша уже не представлялось возможным.
Как указывают представители британских правоохранительных структур, данный инцидент не считают криминальным или вызывающим подозрения. В настоящее время выясняются все аспекты произошедшего.
Дополнительные подробности о случившемся отсутствуют.
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