Водитель погиб, двое в больнице — в Кировском округе Омска произошло тройное ДТП

Вчера, 7 июля, в Кировском округе Омска произошло тройное ДТП с летальным исходом. Погиб водитель, два человека, включая ребенка, находятся в больнице.
Как сообщили в омской полиции, авария произошла возле остановки «Долгострой». По предварительной информации, 42-летний водитель «Фольксвагена» не выдержал безопасной дистанции и въехал в автомобиль «Ниссан».
От удара «Ниссан» врезался во впереди идущий «Киа», а «Фольксваген» выбросило на встречную полосу, где он врезался в автомобиль «Бриллианс». От полученных травм 71-летний водитель Бриллианс" погиб на месте, его 76-летняя пассажирка получила травмы и госпитализирована.
Также в аварии пострадала 11-летняя девочка, пассажирка «Фольксвагена», ребенка доставили в больницу. По факту масштабного ДТП проводится проверка, которая окончательно установит причины и обстоятельства трагедии.