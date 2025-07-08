Водитель погиб, двое в больнице — в Кировском округе Омска произошло тройное ДТП

От удара «Ниссан» врезался во впереди идущий «Киа», а «Фольксваген» выбросило на встречную полосу, где он врезался в автомобиль «Бриллианс». От полученных травм 71-летний водитель Бриллианс" погиб на месте, его 76-летняя пассажирка получила травмы и госпитализирована.