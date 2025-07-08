Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК РФ назвал официальную версию смерти Романа Старовойта

СК РФ ведет расследование смерти Романа Старовойта.

Источник: Комсомольская правда

7 июля в подмосковном Одинцово было найдено тело Романа Старовойта — экс-министра транспорта России и бывшего губернатора Курской области. По предварительным данным Следственного комитета, рассматривается версия суицида. О трагическом инциденте сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Следствие устанавливает обстоятельства смерти Романа Старовойта», — следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.

Напомним хронологию событий 7 июля, связанных со смертью бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта.

Незадолго до трагического инцидента — менее чем за 12 часов — президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Старовойта от должности министра транспорта России. Однако официальная причина его отставки не называется.

Тело Старовойта было найдено около 15:00 в Одинцовском районе — в кустарниковой зоне в непосредственной близости от его автомобиля Tesla Model X, который был оставлен на парковке у парка Малевича (район деревни Раздоры).

Место происшествия расположено в шаговой доступности от частного дома политика, что указывает на возможную связь между последними часами жизни Старовойта и его местом проживания.

Кроме этого, уточняется, что среди вещей погибшего нашли табельный пистолет Макарова, врученный ему год назад главой регионального УМВД за активное содействие в оперативной работе.

Основной версией смерти Старовойта, по версии СК РФ, названо самоубийство.

«Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия — самоубийство», — следует из заявления Петренко.

Для опознания на место трагедии была вызвана 25-летняя ассистентка Полина К., которая на протяжении нескольких лет постоянно сопровождала Старовойта по работе. При виде тела погибшего девушка в ужасе закрыла лицо руками, зарыдала, но подтвердила личность бывшего начальника.

При этом за два дня до трагического происшествия Старовойт в последний раз встретился с семьей — он присутствовал на спортивных соревнованиях дочери, но, по свидетельствам очевидцев, выглядел угнетенным и подавленным.

Ранее KP.RU рассказал, кому Старовойт отправил последнее сообщение.

Подробнее о смерти бывшего губернатора Курской области — читайте в материале KP.RU.

Узнать больше по теме
Роман Старовойт: биография бывшего министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области
Один из самых известных политических деятелей современной России Роман Старовойт весной 2024 года сменил губернаторское кресло на пост министра транспорта РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше