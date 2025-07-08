СК РФ назвал официальную версию смерти Романа Старовойта

7 июля в подмосковном Одинцово было найдено тело Романа Старовойта — экс-министра транспорта России и бывшего губернатора Курской области. По предварительным данным Следственного комитета, рассматривается версия суицида. О трагическом инциденте сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«Следствие устанавливает обстоятельства смерти Романа Старовойта», — следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.
Напомним хронологию событий 7 июля, связанных со смертью бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта.
Незадолго до трагического инцидента — менее чем за 12 часов — президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Старовойта от должности министра транспорта России. Однако официальная причина его отставки не называется.
Тело Старовойта было найдено около 15:00 в Одинцовском районе — в кустарниковой зоне в непосредственной близости от его автомобиля Tesla Model X, который был оставлен на парковке у парка Малевича (район деревни Раздоры).
Место происшествия расположено в шаговой доступности от частного дома политика, что указывает на возможную связь между последними часами жизни Старовойта и его местом проживания.
Кроме этого, уточняется, что среди вещей погибшего нашли табельный пистолет Макарова, врученный ему год назад главой регионального УМВД за активное содействие в оперативной работе.
Основной версией смерти Старовойта, по версии СК РФ, названо самоубийство.
«Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия — самоубийство», — следует из заявления Петренко.
Для опознания на место трагедии была вызвана 25-летняя ассистентка Полина К., которая на протяжении нескольких лет постоянно сопровождала Старовойта по работе. При виде тела погибшего девушка в ужасе закрыла лицо руками, зарыдала, но подтвердила личность бывшего начальника.
При этом за два дня до трагического происшествия Старовойт в последний раз встретился с семьей — он присутствовал на спортивных соревнованиях дочери, но, по свидетельствам очевидцев, выглядел угнетенным и подавленным.
Ранее KP.RU рассказал, кому Старовойт отправил последнее сообщение.
Подробнее о смерти бывшего губернатора Курской области — читайте в материале KP.RU.