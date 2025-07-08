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Психолог Ланг объяснил патологическую ревность убийцы из Пущино

По словам эксперта, записка убийцы содержит признаки шизофрении.

Источник: Аргументы и факты

Патологическая ревность у мужчины, запытавшего насмерть жену в Пущино, может следствием поражения мозга из-за физических трав, отметил в разговоре с aif.ru психолог Сергей Ланг.

«Подобные случаи, когда человек в принципе ведет себя неадекватно, часто служат следствием каких-то серьезных травм, например, сотрясения мозга, а также алкоголизма, употребления наркотиков», — объяснил он.

Психолог в качестве примера напомнил историю американского рестлера Криса Бенуа, который убил жену и сына, а затем покончил с собой.

«После вскрытия оказалось, что рестлер имел множественные сотрясение мозга, то есть, физические травмы могут приводить в прямом смысле человека к сумасшествию», — рассказал Ланг.

Ранее психолог объяснил, что сообщение, отправленное забившим насмерть жену в Пущино, указывает на возможную шизофрению.