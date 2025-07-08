Психолог Ланг объяснил патологическую ревность убийцы из Пущино

Патологическая ревность у мужчины, запытавшего насмерть жену в Пущино, может следствием поражения мозга из-за физических трав, отметил в разговоре с aif.ru психолог Сергей Ланг.
«Подобные случаи, когда человек в принципе ведет себя неадекватно, часто служат следствием каких-то серьезных травм, например, сотрясения мозга, а также алкоголизма, употребления наркотиков», — объяснил он.
Психолог в качестве примера напомнил историю американского рестлера Криса Бенуа, который убил жену и сына, а затем покончил с собой.
«После вскрытия оказалось, что рестлер имел множественные сотрясение мозга, то есть, физические травмы могут приводить в прямом смысле человека к сумасшествию», — рассказал Ланг.
Ранее психолог объяснил, что сообщение, отправленное забившим насмерть жену в Пущино, указывает на возможную шизофрению.