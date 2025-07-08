Пентагон пообещал скоро отправить Украине оружие

Пентагон отправит на Украину оружие.
Пентагон подтвердил планы по отправке дополнительных оборонительных вооружений в Украину. Об этом сообщает Reuters.
«Пентагон заявляет, что министерство обороны США отправит Украине дополнительные оборонительные вооружения», — сообщает Reuters. Известно, что первые поставки включат в себя оборонительное оружие.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении продолжать поставки вооружения Украине, подчеркивая их оборонительный характер. В СМИ сообщалось, что администрация Трампа рассматривала возможность временной приостановки передачи оружия, включая зенитные ракеты Patriot, однако ограничения впоследствии снимались после проверки запасов.