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Трамп снова разочаровался в России из-за Украины

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил разочарование в связи с продолжением действий России в конфликте на Украине. Об этом сообщает агентство Associated Press, которое вело прямую трансляцию мероприятия.

Трамп расстроился из-за украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил разочарование в связи с продолжением действий России в конфликте на Украине. Об этом сообщает агентство Associated Press, которое вело прямую трансляцию мероприятия.

«Я разочарован, честно говоря, тем, что президент Путин не останавливается», — заявил американский лидер в прямом эфире AP. Президент США также добавил, что конфликт на Украине «никогда не должен был случиться» и выразил сожаление по поводу текущего положения дел.

Эти комментарии последовали после телефонного разговора с Путиным 3 июля, где, по словам Трампа, не было достигнуто прогресса в урегулировании ситуации на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Трампа, отметил, что Москва внимательно следит за всеми высказываниями американского президента.

Ранее Владимир Путин в ответ на слова американского коллеги Дональда Трампа о немедленном завершении конфликта на Украине сообщил, что Москва ищет дипломатические пути его решения и готова снова вступить в диалог с Киевом. Однако поставленных на фронте целей РФ добьется, отметил помощник президента Юрий Ушаков.

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