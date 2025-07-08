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Водитель «Лады» погиб после столкновения с лосем в Челябинской области

Для животного ДТП также оказалось смертельным.

Водитель автомобиля «Лада Гранта» погиб после столкновения с лосем на трассе в Верхнеуральском районе. Для выбежавшего на дорогу животного ДТП также оказалось смертельным. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Авария произошла около 5 часов утра 8 июля на 131 километре автодороги Чебаркуль — Магнитогорск. По предварительным данным, 69-летний автомобилист не выбрал безопасную скорость движения. После столкновения с выбежавшим на дорогу лосем машина съехала в кювет и опрокинулась.

«Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, дикое животное погибло», — сообщили в Госавтоинспекции.

Южноуральцам напоминают, что лесные обитатели нередко выбегают на проезжую часть в ночные и утренние часы. Водителей просят быть внимательнее за рулём, принимать во внимание местность и дорожные знаки. Завидев животное, лучше постепенно снизить скорость, при этом не сигналить, чтобы его не напугать. Также стоит учесть, что звери часто передвигаются группами.