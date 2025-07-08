Водитель «Лады» погиб после столкновения с лосем в Челябинской области

Южноуральцам напоминают, что лесные обитатели нередко выбегают на проезжую часть в ночные и утренние часы. Водителей просят быть внимательнее за рулём, принимать во внимание местность и дорожные знаки. Завидев животное, лучше постепенно снизить скорость, при этом не сигналить, чтобы его не напугать. Также стоит учесть, что звери часто передвигаются группами.