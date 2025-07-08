Экс-министр транспорта Старовойт найден мертвым: подробности

К вечеру 7 июля вскрылись новые подробности в деле о смерти бывшего министра транспорта Романа Старовойта. Оказалось, что политик мог стать фигурантом уголовного дела. Речь идёт о расследовании дела о хищении средств, выделенных на строительство укреплений в Курской области в период с 2022 по 2024 год, когда он занимал пост главы региона.