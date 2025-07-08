Экс-министр транспорта Старовойт найден мертвым: подробности

Днем 7 июля бывший министр транспорта Роман Старовойт был найден мертвым на парковке в Одинцовском городском округе с огнестрельным ранением в личном автомобиле. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Следственного комитета.
«Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением», — говорится в сообщении СК.
Позже выяснилось, что последнее сообщение экс-министр отправил своей охране. В нем указывалось, где и когда его нужно было забрать. Приехав на указанное место, охрана нашла Романа Старовойта уже мертвым. Сотрудники безопасности вызвали экстренные службы.
В Следственном комитете сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник покончил с собой. Рядом с телом Старовойта был найден наградной пистолет системы Макарова, который экс-министр получил еще в 2023 году от начальника областного управления МВД «за оказание содействия в выполнении задач».
В Telegram-канале Министерства транспорта появились последние видео бывшего министра, снятые всего за сутки до смерти. На них Старовойт высказывался по теме задержек рейсов в аэропортах, которые произошли на минувших выходных.
К вечеру 7 июля вскрылись новые подробности в деле о смерти бывшего министра транспорта Романа Старовойта. Оказалось, что политик мог стать фигурантом уголовного дела. Речь идёт о расследовании дела о хищении средств, выделенных на строительство укреплений в Курской области в период с 2022 по 2024 год, когда он занимал пост главы региона.
Сообщалось, что показания на экс-министра дал бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, находящийся в настоящее время под арестом. Защита экс-чиновника отказалась комментировать эту информацию.
Отметим, утром 7 июля президент России Владимир Путин снял с должности Романа Старовойта. Обязанности министра транспорта России стал выполнять замглавы ведомства Андрей Никитин. Он пришел в Минтранс в феврале этого года, а ранее в течение 7 лет был губернатором Новгородской области.
Комментируя громкую и неожиданную отставку министра, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Старовойт был уволен со своей должности не по утрате доверия президента России Владимира Путина.