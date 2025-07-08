78 человек погибли на пожарах в Приангарье с начала 2025 года

В Иркутской области в период с января по июнь этого года на пожарах погибло 78 человек, из них пять детей, 106 человек получили травмы. 424 человека были спасены огнеборцами на пожарах, 3124 человека были эвакуированы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
В первом полугодии прошлого года погибли 79 человек, в числе которых трое детей, 127 человек были травмированы.
За первое полугодие 2025 года на территории Иркутской области было зарегистрировано 2675 пожаров. Это число уменьшилось на 411 случаев если сравнивать с тем же периодом 2024 года.
Ранее ИА IrkutskMedia писало, что в садоводстве «Одуванчик-1» в Братске в воскресенье днём вспыхнул частный дом. Огонь охватил строение полностью, при тушении был обнаружен погибший 33-летний мужчина. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.