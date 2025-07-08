78 человек погибли на пожарах в Приангарье с начала 2025 года

В Иркутской области в период с января по июнь этого года на пожарах погибло 78 человек, из них пять детей, 106 человек получили травмы. 424 человека были спасены огнеборцами на пожарах, 3124 человека были эвакуированы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.